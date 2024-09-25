Жара в американском городе Финикс стоит 113 дней подряд

Рекорд по длительности установила 38-градусная жара в городе Финикс, штат Аризона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она продолжается уже 113 дней подряд. Последний раз погода «шутила» так над местными жителями больше 30 лет назад. Тогда испепеляюще горячая атмосфера держалась 76 дней. По официальным данным, от аномальной температуры в Финиксе скончались 256 человек, большинство из них бездомные.

Все эти дни спасатели работают в усиленном режиме. На территории штата площадь возгораний увеличилась на 60 %.