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Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью

30 сентября 2019 20:22
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Новости Франции. В Париже простились с Жаком Шираком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью-1

Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью-3

Бывшего президента Франции похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Почтить память великого французского политика прибыли лидеры около 80 государств и правительств.

Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью-6

Церемония захоронения прошла в присутствии только родных и близких. Жак Ширак ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет. Его называли человеком огромной харизмы и высоких принципов, за что Ширака и любили французы, с гордостью называя его одним из своих самых любимых президентов.

# Некролог # Жак Ширак # Фотофакт

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