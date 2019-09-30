Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью

Бывшего президента Франции похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Почтить память великого французского политика прибыли лидеры около 80 государств и правительств.

Церемония захоронения прошла в присутствии только родных и близких. Жак Ширак ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет. Его называли человеком огромной харизмы и высоких принципов, за что Ширака и любили французы, с гордостью называя его одним из своих самых любимых президентов.