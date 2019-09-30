Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком

Новости Франции. В стране 30 сентября объявлен день национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные церемонии прощания пройдут сначала в почетном дворе исторического Дома инвалидов, а после этого траурная процессия направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис.