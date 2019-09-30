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Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком

30 сентября 2019 12:40
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Новости Франции. В стране 30 сентября объявлен день национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком-1

Официальные церемонии прощания пройдут сначала в почетном дворе исторического Дома инвалидов, а после этого траурная процессия направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис.

Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком-4

Отдать дань уважения политическому деятелю прибудут около 80 глав государств. Экс-главу Пятой республики похоронят в присутствии родных на кладбище Монпарнас. Жак Ширак скончался на 87 году жизни 26 сентября.

Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком-7

# Некролог # Жак Ширак # Фотофакт

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