Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком

Новости Франции. В стране 30 сентября объявлен день национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В стране 30 сентября объявлен день национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальные церемонии прощания пройдут сначала в почетном дворе исторического Дома инвалидов, а после этого траурная процессия направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис.
Отдать дань уважения политическому деятелю прибудут около 80 глав государств. Экс-главу Пятой республики похоронят в присутствии родных на кладбище Монпарнас. Жак Ширак скончался на 87 году жизни 26 сентября.