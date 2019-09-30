Из-за снежной бури в Монтане введет режим чрезвычайной ситуации

Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен в американской Монтане из-за сильнейшей снежной бури. В некоторых районах высота снежного покрова составила метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные осадки спровоцировали перебои в подаче электричества, а также привели к заторам на дорогах. Большинство школ штата сегодня закрыты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады продолжатся. Привычная осень вернется в штат лишь к концу недели.