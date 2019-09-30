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Из-за снежной бури в Монтане введет режим чрезвычайной ситуации

30 сентября 2019 14:41
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Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен в американской Монтане из-за сильнейшей снежной бури. В некоторых районах высота снежного покрова составила метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за снежной бури в Монтане введет режим чрезвычайной ситуации-1

Обильные осадки спровоцировали перебои в подаче электричества, а также привели к заторам на дорогах. Большинство школ штата сегодня закрыты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады продолжатся. Привычная осень вернется в штат лишь к концу недели.

Из-за снежной бури в Монтане введет режим чрезвычайной ситуации-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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