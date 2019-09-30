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Лодка с пассажирами перевернулась в Индии: 35 человек пропали без вести

30 сентября 2019 14:39
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Новости Индии. Масштабная спецоперация развернулась на реке Рупнараян в Индии. Здесь перевернулась лодка с 50 пассажирами на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лодка с пассажирами перевернулась в Индии: 35 человек пропали без вести-1

Спасателям удалось извлечь из воды лишь 15 человек. Все они получили травмы и в ближайшее время будут доставлены в больницу. Остальные пассажиры судна числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, лодка была перегружена и перевернулась из-за сильного течения.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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