Землетрясения в Японии: погибли около 30 человек, госпитализированы около 2000

Новости Японии. Новое землетрясение в Японии. Толчки почти в 5,5 магнитуд были зафиксированы в префектуре Оита. В Кумамото, которая перенесла первый удар стихии, накануне вечером произошло новое землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Всего на острове за последние двое суток зафиксировано более 270 подземных толчков. К тому же там ещё началось и извержение вулкана. В результате череды землетрясений и оползней на юго-западе страны рухнул 200-метровый мост, соединявший берега реки Куро. По последним данным, погибли около 30 человек, число госпитализированных приближается к двум тысячам. Спасатели в круглосуточном режиме разбирают завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.