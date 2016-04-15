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Акции протеста в Испании - студенты недовольны реформой образования

15 апреля 2016 10:21
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Новости Испании. Массовые акции протеста прошли по всей Испании. В самой масштабной демонстрации в Мадриде приняли участие 20 тысяч студентов. С лозунгами

«Мы будущее, а нас превращают в безработных» и «Государственное образование не продается»

митингующие прошли по центральным улицам не только Мадрида, но и Барселоны, Валенсии и других испанских городов. Учащиеся не согласны с программой реформы образования.

В частности, вместо четырех лет обязательного обучения и одного года магистратуры будет введена схема 3 года профобразования плюс 2 года магистратуры, которая в четыре раза дороже профильного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста

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