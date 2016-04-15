Число жертв землетрясения в Японии выросло до девяти человек

Новости Японии. В Японии ни на минуту не прекращаются поисково-спасательные работы. Мощное землетрясение ночью 15 апреля произошло на острове Кюсю.

Известно о девяти погибших, более тысячи ранены.

Из них десятки госпитализированы в тяжёлом состоянии. После землетрясения магнитудой свыше шести последовало еще более сотни подземных толчков.

Разрушены дома, дороги, объекты инфраструктуры. На острове - серьезные перебои с водой и электроснабжением. В некоторые районы приостановили подачу газа, чтобы избежать взрывов.

Есихиде Суга, генеральный секретарь Кабинета министров Японии:

В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы понять масштаб разрушений. У нас есть сообщения о многочисленных повреждениях.

Людей, которые боятся возвращаться в свои дома, размещают на территории местных школ и в других общественных местах. Для ликвидации последствий и оказания помощи жителям в район землетрясения направлены отряды сил самообороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.