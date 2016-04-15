Шесть часов под обломками: в Японии спасли младенца, чудом выжившего при землетрясении

Новости Японии. В Японии продолжаются поисково-спасательные работы. Мощное землетрясение этой ночью произошло на острове Кюсю. Известно о девяти погибших, более тысячи ранены.

Подземные толчки специалисты фиксируют до сих пор.

Из пострадавшей зоны эвакуировано свыше 40 тысяч человек. Разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры. На острове - серьезные перебои с водой и электроснабжением. В некоторые районы, чтобы избежать взрывов, приостановили подачу газа.

Есихиде Суга, генеральный секретарь Кабинета министров Японии:

В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы понять масштаб разрушений. У нас есть сообщения о многочисленных повреждениях.

Из-под завалов продолжают извлекать людей. Так, спустя 6 часов под обломками бетона и арматуры спасатели обнаружили живого восьмимесячного младенца. В операции участвовали 50 человек, была задействована тяжелая техника. Малыш удивил всех не только спокойствием, но и тем, что на нём не было ни царапины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.