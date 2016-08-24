Землетрясение в Италии: количество жертв возросло до 38, не менее 100 человек пропали без вести

Новости Беларуси. Количество жертв землетрясения в Италии возросло до 38-ми человек. Еще не менее 100 считаются пропавшими без вести.

Больше всего пострадала деревня Аматриче. Она разрушена на половину из-за схода оползня, вызванного землетрясением. Не лучше положение в небольшом городе Аккумоли. Под завалами остаются люди. Операцию по спасению затрудняет то, что многие затронутые стихией районы труднодоступны. Эпицентр толчков находился в центральной части страны. Также их ощутили и в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катерина Ишмякова, житель Италии:

Я живу в Риме. Здесь сейчас достаточно все спокойно, но в три часа 37 минут ночи я проснулась от того, что почувствовала, что кровать двигается. Сначала не очень поняла, что происходит. Мне потом объяснили. В принципе, в Риме было слышно только несколько толчков. Один посильнее, другой даже не все почувствовали. Но некоторые люди, я знаю, даже выходили на улицы, потому что по технике безопасности нужно собираться, выходить.

Посольство нашей республики в Италии сейчас следит за ситуацией. Выясняется, есть ли среди пострадавших белорусы. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны просят граждан, чьи родные находятся в районах Италии, которые затронула стихия и не выходят на связь, сообщить об этом по телефону +393454803465.

Анатолий Глаз, старший советник посольства Республики Беларусь в Итальянской Республике:

На сегодняшний день по данным итальянских компетентных служб и служб по чрезвычайным ситуациям уже идет речь о от 8 до 13 пострадавших, но итальянцы приступили к разбору завалов только утром сегодняшнего дня. Мобилизованы военные, работают военные инженеры. И много людей на сегодняшний день под завалами, поэтому окончательно оценить последствия пока довольно сложно. Посольство активно работает по установлению граждан Беларуси среди пострадавших. Пока такой информации у нас нет. Но в связи с сезоном летних отпусков, естественно, кто-то из наших туристов там может быть.