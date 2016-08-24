Землетрясение в Италии: разрушены города, погибли 14 человек

Новости Италии. В Италии посреди ночи произошло землетрясение. Пока известно о 14 погибших в городах Аккумоли и Аматриче. Число пострадавших может значительно возрасти. В разрушенные города направлены десятки пожарных расчетов. Серьезный ущерб нанесен городу Аматриче: сошел оползень, повреждены дороги, под обломками зданий и домов находятся люди.

Очаг стихии залегал на глубине двух километров. Эпицентр толчков находится в центральной части страны. Также их ощутили и в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство нашей республики в Италии принимает меры по выявлению пострадавших в землетрясении белорусов.

Анатолий Глаз, старший советник посольства Республики Беларусь в Итальянской Республике:

На сегодняшний день по данным итальянских компетентных служб и служб по чрезвычайным ситуациям уже идет речь о от 8 до 13 пострадавших, но итальянцы приступили к разбору завалов только утром сегодняшнего дня. Мобилизованы военные, работают военные инженеры. И много людей на сегодняшний день под завалами, поэтому окончательно оценить последствия пока довольно сложно. Посольство активно работает по установлению граждан Беларуси среди пострадавших. Пока такой информации у нас нет. Но в связи с сезоном летних отпусков, естественно, кто-то из наших туристов там может быть.

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны просят граждан, чьи родные находятся в пострадавших от землетрясения районах Италии и не выходят на связь, сообщить об этом по телефону +393454803465.