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Взрывы на курортах Таиланда: 1 человек погиб, 29 ранены

24 августа 2016 07:17
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Новости Таиланда. В Таиландском курортном городке Паттани прогремели минувшей ночью три новых взрыва. Первая бомба взорвалась у популярного бара, вторая, чуть позже, в 60 метрах, в припаркованной машине. Погиб один человек, ранены 29. В результате детонации третьей никто не пострадал.

Все, кому досталось от нынешней бомбовой атаки, граждане Таиланда. Полиция настаивает на том, что теракт – дело рук местных сепаратистов.

Вялотекущая гражданская война на юге королевства продолжается уже 11 лет: местные мусульмане пытаются добиться независимости от буддистского центра, производя нападения на полицию и военных. Тактика безадресных бомбовых атак, принятая ими на вооружение пару недель назад, используется ими впервые. Две недели тому назад в результате серии подобных нападений погибли 4 человека, десятки ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Терроризм

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