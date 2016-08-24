Взрывы на курортах Таиланда: 1 человек погиб, 29 ранены

Новости Таиланда. В Таиландском курортном городке Паттани прогремели минувшей ночью три новых взрыва. Первая бомба взорвалась у популярного бара, вторая, чуть позже, в 60 метрах, в припаркованной машине. Погиб один человек, ранены 29. В результате детонации третьей никто не пострадал.

Все, кому досталось от нынешней бомбовой атаки, граждане Таиланда. Полиция настаивает на том, что теракт – дело рук местных сепаратистов.

Вялотекущая гражданская война на юге королевства продолжается уже 11 лет: местные мусульмане пытаются добиться независимости от буддистского центра, производя нападения на полицию и военных. Тактика безадресных бомбовых атак, принятая ими на вооружение пару недель назад, используется ими впервые. Две недели тому назад в результате серии подобных нападений погибли 4 человека, десятки ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.