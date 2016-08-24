Землетрясение в Италии: более 70 погибших и сотни раненых, под завалами ещё рассчитывают найти живых

Новости Италии. Мы продолжаем следить за событиями в Италии. Страна приходит в себя после мощного землетрясения. До сих пор поступает новая информация о числе погибших – на данный момент их уже более 70. Сотни человек ранены. Спасательная операция продолжается и в эти минуты. Под завалами еще могут быть живые. Белорусов среди пострадавших нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера произошло в центральной части Италии в половине четвертого ночи по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний день Аматриче. Маленький итальянский городок, еще вчера напоминавший пейзаж с открытки, сегодня превратился в груду камней. Мощнейшее ночное землетрясение разрушило практически весь крохотный итальянский уголок. Спасатели оказались не готовы к удару стихии, и первые часы люди остались наедине со своими страхами и обломками прежней жизни.

Жители Италии:

Было очень страшно. Предметы летали из угла в угол и мы даже не могли встать с места. А потом отключилось электричество, и наступила тьма – никто не приходил за нами и мы боялись, что это конец. Но по мы выбрались.

Мы долго пытались найти выход. Мои ноги все в крови: я шел по камням, сломанной мебели. Чтобы выбраться, нам понадобилось несколько часов. Хорошо, что мы живы.

Слава господу богу, что я выжил. Я был в доме на вершине горы, когда начало трясти. Мне 65 лет и я никогда ничего более ужасного не испытывал в моей жизни.

Аккумоли, Аматриче, Аркуата-дель-Тронто – подземные толчки стряслись сразу в нескольких городах Италии. И везде кадры больше походят на декорации фильма о конце света – разрушенные дома, мосты и разбитые дороги. Более того, афтершоки до сих пор выбивают почву из под ног у итальянцев. А сказать, сколько людей сейчас под завалами не возьмется никто – таковых могут быть сотни.

Сводки о жертвах обновляются едва ли не ежеминутно, сейчас известно, что погибли свыше семидесяти человек, однако в любую секунду эта цифра может возрасти в разы.

Стефано Петруччи, мэр города Аккумоли (Италия):

Эту квартиру снимала семья, а теперь дом обвалился. Там жили отец, мать и двое детей, которым на двоих нет и трех лет. Надеюсь, что они всё ещё живы и сможем добраться до них через обломки. И, к сожалению, таких семей сейчас в городе очень много.

Провинции Лацио, Умбрия и Марке, по которым больнее всего ударила стихия, у иностранных туристов не сильно пользуются популярностью, и всё же некоторые наши соотечественники находились в зоне бедствия.

Анатолий Глаз, старший советник посольства Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Мы устанавливаем связь, местонахождение. Известно, что среди них пострадавших нет. Белорусы были в различных регионах, но они все в порядке.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине в 4 километра, а магнитуда превысила шесть. Этой силы хватило, чтобы потолки тряслись в Риме и других городах. На себе почувствовал это и белорус Анар Мамедов, который живет в Италии вот уже 9 лет.

Анар Мамедов, житель Италии:

Настолько был сильный тряс, что не получалось встать. Когда это всё закончилось, первым же делом вышли на улицу, смотреть, как соседи.

Всех, кто пострадал, размещают во временных лагерях. В родные места многим вернутся не суждено – их больше нет на карте.

Маттео Ренци, премьер-министр Италии:

Такие события – настоящий вызов, и Италия знает что делать. Уверяю Вас, что правительство никого не бросит, ни единого человека. И мы продолжим помогать выжившим и искать тех, кто оказался в ловушке – под завалами.

За погибших в землетрясении молится весь мир. Прервал свою традиционную речь и Папа Римский, чтобы почтить память тех, для кого эта ночь стала последней.

Папа Римский Франциск:

Я не могу выразить ту боль, что окутала моё сердце. Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от опустошающего землетрясения в центральной Италии. Мои соболезнования семьям и близким погибших.

Это землетрясение уже сравнивают с подобной трагедией семилетней давности в центральной Италии. Тогда под землю ушел город Аквила и погибли триста человек. Более того, эпицентр залегал там же, откуда стихия начала свой смертоносный путь и в этот раз. Неутешительны в своих прогнозах и сейсмологи – трясти Авзонию будет как минимум несколько дней.