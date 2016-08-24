Новости Великобритании. Самое длинное в мире воздушное судно «Эйр Ландер-10» потерпело крушение в ходе испытательного полета. Оно задело телеграфный столб кабиной пилота, после чего рухнуло на землю. Пострадавших нет.

Впервые машина поднялась в небо 18 августа неподалеку от Лондона. Предполагается, что «Эйр Ландер 10» сможет возить людей и грузы, причем обходиться это будет гораздо дешевле, чем транспортировка обычными самолетами. Длина данного летательного аппарата – 92 метра. Он может развивать скорость до 150 километров в час, поднимаясь на высоту в пять тысяч метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.