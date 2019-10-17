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Землетрясение на юге Филиппин: погибли не менее пяти человек

17 октября 2019 08:19
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Новости Филиппин. Жертвами сильного землетрясения на юге Филиппин стали не менее пяти человек, еще около 80 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение на юге Филиппин: погибли не менее пяти человек-1

Подземные толчки магнитудой 6,4 ощущали жители нескольких городов. В одном из них в результате обрушения стены в доме погибла семилетняя девочка. Природный катаклизм повредил десятки зданий и дорог. Занятия в школах региона отменили. В пострадавших районах работают экстренные службы.

# Землетрясение # Фотофакт

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