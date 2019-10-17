42 тысячи аппаратов SpaceХ планирует вывести в космос

Новости США. SpaceХ планирует вывести в космос в пять раз больше спутников, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года. Речь идет о 42 тысячах аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания Илона Маска разрабатывает проект Starlink. Предполагается, что на орбите будут работать тысячи спутников. Это позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру. Пока получено разрешение лишь на 12 тысяч таких аппаратов, сейчас запросили разрешение еще на 30 тысяч. Если все получится, затраты на это составят 10 миллиардов долларов.