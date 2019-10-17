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42 тысячи аппаратов SpaceХ планирует вывести в космос

17 октября 2019 07:24
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Новости США. SpaceХ планирует вывести в космос в пять раз больше спутников, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года. Речь идет о 42 тысячах аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

42 тысячи аппаратов SpaceХ планирует вывести в космос-1

Компания Илона Маска разрабатывает проект Starlink. Предполагается, что на орбите будут работать тысячи спутников. Это позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру. Пока получено разрешение лишь на 12 тысяч таких аппаратов, сейчас запросили разрешение еще на 30 тысяч. Если все получится, затраты на это составят 10 миллиардов долларов.

42 тысячи аппаратов SpaceХ планирует вывести в космос-4

# Космос # Фотофакт

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