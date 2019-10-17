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Автобус с паломниками сгорел в Саудовской Аравии. Погибли не менее 36 человек

17 октября 2019 07:54
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Новости Саудовской Аравии. Крупное ДТП в Саудовской Аравии. По неустановленным причинам автобус с паломниками столкнулся с грузовиком, после чего загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с паломниками сгорел в Саудовской Аравии. Погибли не менее 36 человек-1

Погибли не менее 36 человек, еще четверо пострадали. Авария произошла на трассе между Меккой и Мединой. В салоне автобуса находились 40 пассажиров. Все они граждане азиатских и арабских стран.

Автобус с паломниками сгорел в Саудовской Аравии. Погибли не менее 36 человек-4

# Авария # Фотофакт

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