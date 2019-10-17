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Последнего циркового слона вывозят из Чили

17 октября 2019 08:04
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Новости Чили. Чили покинул последний цирковой слон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнего циркового слона вывозят из Чили-1

Животному по кличке Рамба 53 года. 30 из них она содержалась в неволе и перевозилась, прикованная цепями, на специальном грузовике по всей стране. Последнее время слониха страдала от местных суровых зим и одиночества.

Последнего циркового слона вывозят из Чили-4

Последнего циркового слона вывозят из Чили-6

Теперь гиганта ждет 30-часовое путешествие в Бразилию, где создан специальный заповедник для слонов. В спецоперации по перевозке животного задействованы десятки человек. Контейнер к месту назначения доставят по суше и на самолете.

Последнего циркового слона вывозят из Чили-9

Последнего циркового слона вывозят из Чили-11

# Животные # Фотофакт

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