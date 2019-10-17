Последнего циркового слона вывозят из Чили

Новости Чили. Чили покинул последний цирковой слон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Чили покинул последний цирковой слон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Животному по кличке Рамба 53 года. 30 из них она содержалась в неволе и перевозилась, прикованная цепями, на специальном грузовике по всей стране. Последнее время слониха страдала от местных суровых зим и одиночества.
Теперь гиганта ждет 30-часовое путешествие в Бразилию, где создан специальный заповедник для слонов. В спецоперации по перевозке животного задействованы десятки человек. Контейнер к месту назначения доставят по суше и на самолете.