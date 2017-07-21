Землетрясение мощностью 7 баллов произошло в Эгейском море и вызвало цунами: в Турции и Греции есть погибшие и пострадавшие

Новости Турции. Мощное землетрясение произошло минувшей ночью в Эгейском море. Магнитуда составила около 7. В Турецком Бодруме – популярном курорте – сильные подземные толчки спровоцировали цунами. От стихии пострадали около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди травм – переломы, порезы и ушибы. Всем оказывают медицинскую помощь.

Серьезных разрушений в результате землетрясения нет. Однако в некоторых районах нарушено электроснабжение. Пострадал от землетрясения и греческий остров Кос. Есть сведения о нескольких погибших. По неподтвержденным данным, это туристы из Норвегии. Число травмированных превысило уже 120 человек.

Наши дипломаты за рубежом отслеживают ситуацию.

Олег Шакиров, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Посольство Беларуси в Анкаре, а также генеральное консульство в Стамбуле находятся на постоянной связи с местными турецкими властями в провинции Измир и Бодрум. На данный момент информации о пострадавших белорусов нет. Остров Кос пострадал больше.