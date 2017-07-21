Землетрясение мощностью 7 баллов произошло в Эгейском море и вызвало цунами: в Турции и Греции есть погибшие и пострадавшие
Новости Турции. Мощное землетрясение произошло минувшей ночью в Эгейском море. Магнитуда составила около 7. В Турецком Бодруме – популярном курорте – сильные подземные толчки спровоцировали цунами. От стихии пострадали около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди травм – переломы, порезы и ушибы. Всем оказывают медицинскую помощь.
Серьезных разрушений в результате землетрясения нет. Однако в некоторых районах нарушено электроснабжение.
Пострадал от землетрясения и греческий остров Кос. Есть сведения о нескольких погибших. По неподтвержденным данным, это туристы из Норвегии. Число травмированных превысило уже 120 человек.
Наши дипломаты за рубежом отслеживают ситуацию.
Олег Шакиров, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:
Посольство Беларуси в Анкаре, а также генеральное консульство в Стамбуле находятся на постоянной связи с местными турецкими властями в провинции Измир и Бодрум. На данный момент информации о пострадавших белорусов нет.
Остров Кос пострадал больше.
Повреждены множество домов. На острове приостановлено паромное сообщения. Сотни туристов эту ночь провели на пляже, опасаясь оставаться в зданиях. К ликвидации последствий стихии привлечена армия.