В Нью-Йорке внедорожник въехал в толпу прохожих и разбил витрину магазина: 3 человека пострадали

Новости США. Чрезвычайное происшествие в американском Манхэттене. На одной из оживленных улиц черный внедорожник выехал на бордюр и врезался в группу прохожих. После чего въехал в витрину магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Чрезвычайное происшествие в американском Манхэттене. На одной из оживленных улиц черный внедорожник выехал на бордюр и врезался в группу прохожих. После чего въехал в витрину магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента пострадали три человека, которых доставила в больницу прибывшая к месту карета скорой помощи. Кто управлял джипом, полиции пока не известно. Ведется поиск подозреваемого и установление причин ДТП.