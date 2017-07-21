В Нью-Йорке внедорожник въехал в толпу прохожих и разбил витрину магазина: 3 человека пострадали

Новости США. Чрезвычайное происшествие в американском Манхэттене. На одной из оживленных улиц черный внедорожник выехал на бордюр и врезался в группу прохожих. После чего въехал в витрину магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.