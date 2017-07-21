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В Нью-Йорке внедорожник въехал в толпу прохожих и разбил витрину магазина: 3 человека пострадали

21 июля 2017 07:03
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Новости США. Чрезвычайное происшествие в американском Манхэттене. На одной из оживленных улиц черный внедорожник выехал на бордюр и врезался в группу прохожих. После чего въехал в витрину магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке внедорожник въехал в толпу прохожих и разбил витрину магазина: 3 человека пострадали-1

В результате инцидента пострадали три человека, которых доставила в больницу прибывшая к месту карета скорой помощи. Кто управлял джипом, полиции пока не известно. Ведется поиск подозреваемого и установление причин ДТП.

# Авария

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