Около четырех тонн кокаина стоимостью 800 млн долларов конфисковали в Германии

Новости Германии. Рекордную партию кокаина за последние шесть недель изъяли в порту Гамбурга. Специалистами конфисковано около четырех тонн наркотика, стоимость которого на черном рынке оценивается в 800 миллионов долларов.
Новости Германии. Рекордную партию кокаина за последние шесть недель изъяли в порту Гамбурга. Специалистами конфисковано около четырех тонн наркотика, стоимость которого на черном рынке оценивается в 800 миллионов долларов.
Для охраны опасных веществ приняты все необходимые меры безопасности. Позже их уничтожат в секретном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.