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Около четырех тонн кокаина стоимостью 800 млн долларов конфисковали в Германии

21 июля 2017 06:59
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Новости Германии. Рекордную партию кокаина за последние шесть недель изъяли в порту Гамбурга. Специалистами конфисковано около четырех тонн наркотика, стоимость которого на черном рынке оценивается в 800 миллионов долларов.

Около четырех тонн кокаина стоимостью 800 млн долларов конфисковали в Германии-1

Для охраны опасных веществ приняты все необходимые меры безопасности. Позже их уничтожат в секретном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наркотики

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