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В Индии автобус рухнул в ущелье: погибли 30 человек, 10 получили травмы

21 июля 2017 07:08
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Новости Индии. Крупное ДТП в Индии унесло жизни без малого 30 человек. Еще порядка 10 получили серьезные травмы. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. За их состоянием следят врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии автобус рухнул в ущелье: погибли 30 человек, 10 получили травмы-1

Авария произошла в северном индийском штате Химачал-Прадеш. По всей видимости, водитель междугородного автобуса не справился с управлением и транспортное средство рухнуло в ущелье. Однако точные причины ДТП пока не названы. На месте работают специалисты.

# Авария

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