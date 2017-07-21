В Индии автобус рухнул в ущелье: погибли 30 человек, 10 получили травмы

Новости Индии. Крупное ДТП в Индии унесло жизни без малого 30 человек. Еще порядка 10 получили серьезные травмы. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. За их состоянием следят врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Крупное ДТП в Индии унесло жизни без малого 30 человек. Еще порядка 10 получили серьезные травмы. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. За их состоянием следят врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла в северном индийском штате Химачал-Прадеш. По всей видимости, водитель междугородного автобуса не справился с управлением и транспортное средство рухнуло в ущелье. Однако точные причины ДТП пока не названы. На месте работают специалисты.