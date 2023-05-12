Зеленскому запретили выступать с речью в финале Евровидения

Европейский вещательный союз не одобрил просьбу Киева, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в финале Евровидения. Такую информацию приводит издание Times, пишет РИА Новоси.

Организаторы аргументировали отказ тем, что международный конкурс песни должен оставаться вне политики, потому подобные выступления и обращения в рамках конкурса запрещены. Отмечается также, что несмотря на то, что просьба украинского президента выступить перед публикой Евровидения имеет похвальные намерения, такая инициатива отклонена.

Запрет на выступление украинского лидера в финале Евровидения прокомментировали в российском МИД. «А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», – отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.