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Зеленскому запретили выступать с речью в финале Евровидения

12 мая 2023 06:19
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Европейский вещательный союз не одобрил просьбу Киева, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в финале Евровидения. Такую информацию приводит издание Times, пишет РИА Новоси. 

Организаторы аргументировали отказ тем, что международный конкурс песни должен оставаться вне политики, потому подобные выступления и обращения в рамках конкурса запрещены. Отмечается также, что несмотря на то, что просьба украинского президента выступить перед публикой Евровидения имеет похвальные намерения, такая инициатива отклонена. 

Запрет на выступление украинского лидера в финале Евровидения прокомментировали в российском МИД. «А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», – отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

# Международная политика # Владими Зеленский # Мария Захарова

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