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Швейцарскую деревню эвакуируют из-за риска камнепада

12 мая 2023 06:18
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Новости Швейцарии. Швейцарскую деревню эвакуируют из-за риска камнепада. Жители населенного пункта Бриенц получили распоряжение покинуть свои дома до вечера пятницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Швейцарскую деревню эвакуируют из-за риска камнепада-1

По словам специалистов, деревне, где проживают 130 человек, грозит обвал горных пород. Причем произойдет это в ближайшие несколько недель. В регионе введен оранжевый уровень опасности. Детали возможной эвакуации разрабатываются и для соседних городов. Зона оползня как раз располагается над населенными пунктами.  

# ЧП # Новости Швейцарии # Фотофакт

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