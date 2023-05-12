Мужчина устроил стрельбу на автомобильном заводе Германии

Новости Германии. ЧП произошло на автомобильном заводе Германии. Мужчина устроил стрельбу. Два человека погибли. Один из них скончался на месте, другой уже в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в 15 километрах от Штутгарта. Нападавший задержан. Его мотивы полицией пока не раскрываются. В настоящий момент угрозы для работников завода нет. Всего там работают около 35 тысяч человек. Рядом с предприятием находится центр обслуживания клиентов.