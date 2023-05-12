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Мужчина устроил стрельбу на автомобильном заводе Германии

12 мая 2023 06:15
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Новости Германии. ЧП произошло на автомобильном заводе Германии. Мужчина устроил стрельбу. Два человека погибли. Один из них скончался на месте, другой уже в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мужчина устроил стрельбу на автомобильном заводе Германии -1

Инцидент произошел в 15 километрах от Штутгарта. Нападавший задержан. Его мотивы полицией пока не раскрываются. В настоящий момент угрозы для работников завода нет. Всего там работают около 35 тысяч человек. Рядом с предприятием находится центр обслуживания клиентов.  

# Стрельба # Новости Германии # Фотофакт

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