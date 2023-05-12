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В ФРГ спасатели и полицейские пострадали при взрыве квартиры

12 мая 2023 06:16
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Новости Германии. Не менее 10 человек – спасатели и полицейские – пострадали при взрыве квартиры в ФРГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция в городе Ратинген была спланирована, считают правоохранители.  

В ФРГ спасатели и полицейские пострадали при взрыве квартиры-1

Ранее в экстренную службу поступило сообщение о том, что человеку, который якобы находится в квартире, нужна помощь. Бригада приехала на вызов, дверь оказалась закрыта. Чтобы вскрыть ее, пришлось дождаться полицейских. И пока те пытались получить доступ в квартиру, прогремел взрыв. По факту случившегося проводится расследование.  

# Взрыв # Новости Германии # Фотофакт

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