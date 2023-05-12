В ФРГ спасатели и полицейские пострадали при взрыве квартиры

Новости Германии. Не менее 10 человек – спасатели и полицейские – пострадали при взрыве квартиры в ФРГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция в городе Ратинген была спланирована, считают правоохранители.

Ранее в экстренную службу поступило сообщение о том, что человеку, который якобы находится в квартире, нужна помощь. Бригада приехала на вызов, дверь оказалась закрыта. Чтобы вскрыть ее, пришлось дождаться полицейских. И пока те пытались получить доступ в квартиру, прогремел взрыв. По факту случившегося проводится расследование.