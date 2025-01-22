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Украинские пограничники убили желавшего покинуть страну мужчину

22 января 2025 08:59
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Сотрудники пограничной службы Украины застрелили мужчину, передавшего им деньги с целью бежать из страны, пишет РИА Новости.

Украинские пограничники убили желавшего покинуть страну мужчину-1

Фото: Pinterest

Об инциденте рассказал пленный военнослужащий ВС Украины. По словам солдата, пограничники забрали деньги за переход нескольких мужчин через украинскую границу, а затем «немного пропустили, одного застрелили, другого – наручники сзади», далее второй также был направлен в зону СВО.

# Международная политика

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