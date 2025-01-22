Украинские пограничники убили желавшего покинуть страну мужчину

Об инциденте рассказал пленный военнослужащий ВС Украины. По словам солдата, пограничники забрали деньги за переход нескольких мужчин через украинскую границу, а затем «немного пропустили, одного застрелили, другого – наручники сзади», далее второй также был направлен в зону СВО.