Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия НАТО

От украинского лидера требуют инициировать получение Киевом доступа к ядерному оружию Североатлантического альянса, приводит информацию РИА Новости.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского в четверг, 1 июня. Обращение содержит требование от президента Украины поручить кабинету министров страны разработать проект закона о предоставлении в ближайшие пять лет государству доступа к тактическому ядерному оружию НАТО.

Авторы петиции предлагают несколько вариантов доступа Киева к ядерному оружию: через авиацию Украины или исключительно на базах стран НАТО, которые находятся рядом. Рассмотреть предлагается и вопрос принятия в Альянс части украинских областей, которые имеют общие границы с государствами НАТО с последующим размещением на территориях ядерного оружия на совместных или арендованных базах Альянса.

Обращение набрало около ста двадцати голосов из двадцати пяти тысяч, необходимых для ее рассмотрения.