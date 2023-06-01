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Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия НАТО

01 июня 2023 15:31
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От украинского лидера требуют инициировать получение Киевом доступа к ядерному оружию Североатлантического альянса, приводит информацию РИА Новости. 

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского в четверг, 1 июня. Обращение содержит требование от президента Украины поручить кабинету министров страны разработать проект закона о предоставлении в ближайшие пять лет государству доступа к тактическому ядерному оружию НАТО. 

Авторы петиции предлагают несколько вариантов доступа Киева к ядерному оружию: через авиацию Украины или исключительно на базах стран НАТО, которые находятся рядом. Рассмотреть предлагается и вопрос принятия в Альянс части украинских областей, которые имеют общие границы с государствами НАТО с последующим размещением на территориях ядерного оружия на совместных или арендованных базах Альянса.  

Обращение набрало около ста двадцати голосов из двадцати пяти тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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