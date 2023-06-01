Украина уверовала во всесилие Запада, что превращается в ее основную проблему. Об этом сообщает журналист статьи в Mysl Polska Антоний Конюшевский, пишет РИА Новости.

По его словам, Украина приняла неправильные концепции, которые свели ее с правильного пути. Она полагала, что способна конфронтировать с Россией и стать могущественной региональной державой, а страны Запада использовали Киев в своих интересах, чтобы сдерживать Москву.

Автор статьи подчеркивает, что сегодня никто не оспаривает право украинцев на формирование собственной национальной идентичности, которое давно признано, в том числе и россиянами. Однако для США и Запада интересы украинских властей мало что значат. В конечном итоге в Украине возникнет вопрос, были ли нужны эти жертвы. Но политическое руководство страны не сможет ответить на это, будет продолжать затягивать конфликт, пытаясь защитить себя.