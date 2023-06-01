Путин наградил главу администрации Шебекинского округа Жданова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества, сообщает РИА Новости.

Российский лидер вручил награду за мужество и самоотверженность, проявленные Ждановым при исполнении гражданского долга. Данная новость была опубликована на официальном сайте Кремля.

Город Шебекино, расположенный вблизи украинской границы, где проживает около 40 тысяч человек, подвергся обстрелам со стороны украинских Вооруженных сил, при этом интенсивность обстрелов в последние дни значительно возросла.

В ночь на сегодня, 1 июня 2023 года, украинской стороной был нанесен мощный авиационный удар по Шебекино. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате никто не погиб, но не менее восьми человек получили ранения.