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Премьер Моравецкий: Польша извлечёт выгоду из восстановления Украины

01 июня 2023 14:36
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Польша может получить выгоду при участии в восстановлении Украины. Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, информирует РИА Новости. 

По его словам, свыше тысячи компаний в Польше хотят инвестировать в Украину. Он напомнил, что Киев принял закон, согласно которому рассматривает польские компании в первоочередном положении к другим. Если мы совместными усилиями восстановим Украину, Польша сможет извлечь ощутимую выгоду, сказал Моравецкий. 

Польский премьер также отметил, что с киевскими властями постоянно ведется обсуждение данного вопроса. 

# Международная политика # Матеуш Моравецкий

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