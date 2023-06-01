Премьер Моравецкий: Польша извлечёт выгоду из восстановления Украины

Польша может получить выгоду при участии в восстановлении Украины. Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, информирует РИА Новости.

По его словам, свыше тысячи компаний в Польше хотят инвестировать в Украину. Он напомнил, что Киев принял закон, согласно которому рассматривает польские компании в первоочередном положении к другим. Если мы совместными усилиями восстановим Украину, Польша сможет извлечь ощутимую выгоду, сказал Моравецкий.

Польский премьер также отметил, что с киевскими властями постоянно ведется обсуждение данного вопроса.