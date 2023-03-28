Эстония передаёт своё старое вооружение Украине за счёт компенсаций со стороны ЕС

Эстония обновляет свою военную мощь за счет Европейского союза, а старое вооружение передает Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

О таких фактах махинаций сообщают сразу несколько дипломатов Евросоюза, информирует издание. Запасы нового оружия страна пополняет за счет ЕС. Сообщается, что Эстония получает денежную компенсацию через внебюджетный Европейский фонд мира за оказанную помощь Украине. Politico приводит данные о том, что шесть государств рассчитали компенсации своих расходов, основываясь на закупочную стоимость новых материалов, а не того вооружения, которое уже износилось и отдано. Среди таких стран фигурирует Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Швеция.

Сообщается, что, например, только Эстония запросила в качестве компенсации свыше ста шестидесяти миллионов евро за оказанную ранее помощь Киеву. В ответ страна получила от ЕС сто тридцать четыре миллиона евро.