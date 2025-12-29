Прямой эфир

Славомир Ценцкевич: Польша сосредоточилась на модернизации вооружённых сил и забыла о мирных гражданах

29 декабря 2025 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Властям Польши, которые тратят деньги налогоплательщиков на военные нужды, стоит подумать о собственном населении. Об этом заявил глава Управления национальной безопасности страны и ключевой советник президента Славомир Ценцкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Славомир Ценцкевич: Польша сосредоточилась на модернизации вооружённых сил и забыла о мирных гражданах-2

По его мнению, правительство тратит миллиарды злотых, объясняя это необходимостью обеспечения безопасности. При этом остается безразличным к вопросам защиты поляков. К слову, в стране почти 5 % ВВП направляют на вооружение. По этому показателю Польша занимает первое место в НАТО.

Славомир Ценцкевич: Польша сосредоточилась на модернизации вооружённых сил и забыла о мирных гражданах-4

Славомир Ценцкевич, глава Управления национальной безопасности Польши:
В последние годы Польша сосредоточилась на модернизации вооруженных сил и забыла о мирных гражданах. Необходимо увеличить инвестиции в защиту гражданского населения и строительство убежищ, которые находятся в запущенном состоянии, а это означает необходимость изменения приоритетов национальной безопасности.

На модернизацию объектов гражданской обороны было выделено около 4 миллиардов евро. Однако непонятно куда ушли эти средства. Большинство польских убежищ находится в плачевном состоянии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков заявил, что Украина теряет земли и будет терять их дальше
29 декабря 2025 10:41

Песков заявил, что Украина теряет земли и будет терять их дальше

Около 80% украинцев считают, что лишь переговоры завершат конфликт – Социолог
29 декабря 2025 10:13

Около 80% украинцев считают, что лишь переговоры завершат конфликт – Социолог

Силы ПВО РФ за ночь уничтожиил 89 украинских дронов
29 декабря 2025 09:55

Силы ПВО РФ за ночь уничтожиил 89 украинских дронов