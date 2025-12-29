Властям Польши, которые тратят деньги налогоплательщиков на военные нужды, стоит подумать о собственном населении. Об этом заявил глава Управления национальной безопасности страны и ключевой советник президента Славомир Ценцкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, правительство тратит миллиарды злотых, объясняя это необходимостью обеспечения безопасности. При этом остается безразличным к вопросам защиты поляков. К слову, в стране почти 5 % ВВП направляют на вооружение. По этому показателю Польша занимает первое место в НАТО.

Славомир Ценцкевич, глава Управления национальной безопасности Польши:

В последние годы Польша сосредоточилась на модернизации вооруженных сил и забыла о мирных гражданах. Необходимо увеличить инвестиции в защиту гражданского населения и строительство убежищ, которые находятся в запущенном состоянии, а это означает необходимость изменения приоритетов национальной безопасности.

На модернизацию объектов гражданской обороны было выделено около 4 миллиардов евро. Однако непонятно куда ушли эти средства. Большинство польских убежищ находится в плачевном состоянии.