Опрос: почти 40% литовцев назвали инфляцию самой серьёзной проблемой

За несколько дней до наступления Нового года настроение жителей Литвы трудно назвать праздничным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят результаты опроса.

Почти 40 % респондентов признались, что больше всего их беспокоит инфляция. И они желают, чтобы власти в 2026 году смогли с нею справиться. Отметим, экономика республики переживает нелегкий период. В стране отмечается резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.

В этих условиях жители вынуждены экономить и сокращать расходы, многие компании увольняют сотрудников, а также приостанавливают работу. 26 % опрошенных сказали, что их беспокоит неуверенность в обеспечении безопасности. При этом, 52 % жителей страны недовольны своим финансовым положением. А более 73 % – работой правительства.