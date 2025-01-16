По словам лидера Украины Владимира Зеленского, без украинской армии Европа не справится с российской в случае конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Onet.

Он подчеркнул, что Европа не знает, что такое война.

При этом на Западе все громче звучат идеи о прямом военном конфликте с РФ. Кремль заявляет, что российская сторона не несет никакой угрозы, но будет отвечать на опасные действия.

Также Россия отмечает активность НАТО у своих западных границ и выражает озабоченность наращиванием сил альянса в Европе. Российский МИД заявляет, что готов к равноправному диалогу с НАТО, если Запад откажется от милитаризации континента.