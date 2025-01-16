Bloomberg: на переговорах по Украине РФ потребует нейтралитета Киева

На переговорах с избранным американским президентом Дональдом Трампом Россия будет требовать сокращения военных отношений с НАТО. Об этом пишет Bloomberg.

Кремль позволяет некоторым членам НАТО поставлять в Украину оружие, но при том условии, что оно не будет использовано против РФ. Россия также требует сохранить контроль над 20 процентами украинской территории.

Ранее издание The Hill сообщило, что Трамп может выступить с предложением о возобновлении сотрудничества в сфере космоса в обмен на мир между Москвой и Киевом.