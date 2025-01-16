Стармер приехал в Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

Кир Стармер посетил Украину впервые в качестве премьер-министра Великобритании, чтобы заключить соглашение о «столетнем партнерстве», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Ранее поддержку Киеву выразил министр финансов Дэвид Лэмми. Джон и Киев подпишут договор об укреплении сотрудничества в области обороны.