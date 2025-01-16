Стармер приехал в Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

Кир Стармер посетил Украину впервые в качестве премьер-министра Великобритании, чтобы заключить соглашение о «столетнем партнерстве», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.
Ранее поддержку Киеву выразил министр финансов Дэвид Лэмми. Джон и Киев подпишут договор об укреплении сотрудничества в области обороны.
Стармер намерен обсудить с официальными лицами Украины гарантии обеспечения безопасности, в том числе и возможность отправки британских войск. Ранее Telegraph сообщило, что лидеры Великобритании и Франции обсуждали совместную отправку миротворческих сил в Украину.
По мнению России, поставки оружия в Украину мешают урегулированию и втягивают НАТО в этот конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия будут законной целью для России. Кремль считает, что поставки оружия Киеву не способствуют переговорам.