Еще двух человек задержали в США за поджоги на фоне пожаров в Лос-Анджелесе

Еще двое человек были арестованы в Лос-Анджелесе за поджог на фоне лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Ранее глава полицейского департамента Джим Макдоннелл сообщил об аресте трех человек по обвинению в поджоге. Женщина, которую задержали во вторник вечером, подожгла мусор и заявила, что ей нравится сеять хаос. Задержанный в среду мужчина поджег дерево, пояснив, что ему нравится запах горящей листвы.

Пожары, начавшиеся 7 января, считаются самыми крупными в истории штата. Площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров, погибли по меньшей мере 25 человек, более 12,3 тысячи зданий были разрушены. Сухая и влажная погода способствовала быстрому распространению огня.