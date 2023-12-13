Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для американского канала Fox News, солгал, заявив, что Россия за 2023 год «не заняла ни одного поселка» в процессе боевых действий, пишет РИА Новости.

Так, Зеленский заявил, что «самое важное, чтобы понять, что происходит, – это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года».

Министерство обороны Российской Федерации в мае 2023 года давало отчет о полном освобождении города Артемовск в ДНР. В августе ведомство сообщило о продвижении войск РФ на Купянском направлении. В конце ноября текущего года Минобороны России информировало об освобождении поселка Артемовское в ДНР, который располагается к западу от города Артемовск.