Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе, а также освобождении всех заложников без предварительных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За документ, который не имеет обязательной силы, но обладает политическим весом и отражает глобальный взгляд на войну, проголосовали 153 страны. Против были 10, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 государства воздержались. При этом Генассамблея отвергла предложение Штатов включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС. В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву.

Несмотря на это, в Газе по-прежнему слышны взрывы. Израиль усилил обстрелы с воздуха, моря и суши по всему анклаву. Больше всего пострадали города Хан-Юнис и Рафах. Сообщается о десятках погибших. Местные жители до сих пор разбирают завалы в поисках выживших. Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается отчаянной, по данным международных организаций, туда поступает ничтожно малое количество необходимой помощи.