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В Конгрессе одобрили расследование дела об импичменте Байдена

13 декабря 2023 07:30
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Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конгрессе одобрили расследование дела об импичменте Байдена-1

Этот процесс в отношении главы Соединенных Штатов идет уже несколько месяцев. Республиканцы не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

Импичмент, по Конституции США, предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, в том числе президента, если они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках.

# Международная политика # Новости США

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