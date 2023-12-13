В Конгрессе одобрили расследование дела об импичменте Байдена

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот процесс в отношении главы Соединенных Штатов идет уже несколько месяцев. Республиканцы не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

Импичмент, по Конституции США, предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, в том числе президента, если они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках.