В Германии объявили о сокращении рабочих мест

Немецкая технологическая компания объявила о сокращении персонала. Уволить планируется до 1,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение коснется работников двух предприятий. Уменьшить штат руководство намерено до конца 2025 года. Сокращения затронут отделы разработки и продаж. Часть сотрудников заменят новейшие технологии. Ожидается, что некоторые работники напишут заявления по собственному желанию, другие попадут под проект досрочного выхода на пенсию.