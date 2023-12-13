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В Германии объявили о сокращении рабочих мест

13 декабря 2023 07:13
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Немецкая технологическая компания объявила о сокращении персонала. Уволить планируется до 1,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии объявили о сокращении рабочих мест-1

Решение коснется работников двух предприятий. Уменьшить штат руководство намерено до конца 2025 года. Сокращения затронут отделы разработки и продаж. Часть сотрудников заменят новейшие технологии. Ожидается, что некоторые работники напишут заявления по собственному желанию, другие попадут под проект досрочного выхода на пенсию.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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