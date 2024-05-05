В своем пасхальном послании украинский лидер Владимир Зеленский заявляет, что Бог выступает за Украину и у него на плече шеврон с украинским флагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Россия стала «старым соседом», который окончательно отдалился от Украины. Ранее украинские властные структуры начали масштабную кампанию против УПЦ, обвинив ее в связи с Россией.

Это привело к запрещению деятельности УПЦ в разных областях Украины и санкциям против ряда представителей духовенства. Против священнослужителей УПЦ также начали возбуждать дела, включая проведение обысков в храмах и монастырях.