Прямой эфир

Зеленский утверждает, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом

05 мая 2024 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В своем пасхальном послании украинский лидер Владимир Зеленский заявляет, что Бог выступает за Украину и у него на плече шеврон с украинским флагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Россия стала «старым соседом», который окончательно отдалился от Украины. Ранее украинские властные структуры начали масштабную кампанию против УПЦ, обвинив ее в связи с Россией. 

Это привело к запрещению деятельности УПЦ в разных областях Украины и санкциям против ряда представителей духовенства. Против священнослужителей УПЦ также начали возбуждать дела, включая проведение обысков в храмах и монастырях.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле продолжаются антиправительственные протесты. Митингующие требуют освободить заложников
05 мая 2024 09:02

В Израиле продолжаются антиправительственные протесты. Митингующие требуют освободить заложников

FT: Салливан сообщил, что помощь США Киеву не изменит ситуацию на поле боя
05 мая 2024 09:00

FT: Салливан сообщил, что помощь США Киеву не изменит ситуацию на поле боя

WSJ: Кредиторы Украины намерены требовать выплаты долгов
05 мая 2024 08:30

WSJ: Кредиторы Украины намерены требовать выплаты долгов

В Нью-Йорке мужчина расстрелял участников вечеринки – погиб человек
05 мая 2024 08:26

В Нью-Йорке мужчина расстрелял участников вечеринки – погиб человек

Express: немецкая армия получила унизительный удар
05 мая 2024 08:23

Express: немецкая армия получила унизительный удар

Макрон волнуется из-за российских баллистических ракет
05 мая 2024 08:10

Макрон волнуется из-за российских баллистических ракет

Минэнерго Украины: больше энергетических мощностей уничтожено, чем восстановлено
05 мая 2024 07:39

Минэнерго Украины: больше энергетических мощностей уничтожено, чем восстановлено

Welt: Рост авиаперевозок в РФ говорит о провале западных санкций
05 мая 2024 07:24

Welt: Рост авиаперевозок в РФ говорит о провале западных санкций

Захарова: РФ ответит на враждебность Прибалтики экономическими санкциями
05 мая 2024 07:13

Захарова: РФ ответит на враждебность Прибалтики экономическими санкциями

The Guardian: без помощи Запада ВСУ потребуется сто лет, чтобы победить РФ
05 мая 2024 06:50

The Guardian: без помощи Запада ВСУ потребуется сто лет, чтобы победить РФ

«Реал» разгромил «Кадис» и выиграл чемпионат Испании в Ла Лиге
05 мая 2024 06:43

«Реал» разгромил «Кадис» и выиграл чемпионат Испании в Ла Лиге

Польша боится не пережить развертывания ядерного оружия США
05 мая 2024 06:32

Польша боится не пережить развертывания ядерного оружия США