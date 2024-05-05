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FT: Салливан сообщил, что помощь США Киеву не изменит ситуацию на поле боя

05 мая 2024 09:00
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Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что одобренный Конгрессом пакет военной поддержки Киеву не приведет к немедленному изменению ситуации на поле боя. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, контрнаступление Украины станет возможным не ранее 2025 года и зависит от дальнейшей помощи со стороны США. Однако Салливан убежден, что эта помощь поможет Киеву удерживать фронт, однако актуальность прогнозов будет зависеть от переизбрания Байдена.

Байден уже поставил свою подпись под законом о возобновлении поставки оружия Украине на сумму $61 млрд. В МИД России полагают, что это усложняет урегулирование конфликта.

# Международная политика

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