В Израиле продолжаются антиправительственные протесты. Митингующие требуют освободить заложников

В Израиле с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты. Главное требование митингующих к кабмину, который возглавляет Биньямин Нетаньяху, – немедленно добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, призывая премьера срочно принять соглашение о прекращении огня с ХАМАС. Согласно ему, все находящиеся в плену у боевиков движения могут быть возвращены домой. В противном случае Нетаньяху должен немедленно подать в отставку.

Господин премьер, мы призываем вас заключить соглашение о прекращении огня, которое обеспечит освобождение всех заложников. Благодаря вам война продолжается. Но она нужна вам лишь для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти. Вас абсолютно не волнует судьба 133 заложников. Операция в Рафахе приведет к их гибели. У вас нет мандата на убийство 133 граждан Израиля.

Накануне переговорщики ХАМАС начали активный диалог о возможном перемирии в Газе, который приведет к прекращению боевых действий и возвращению в Израиль заложников. Однако националистические партии в коалиции Нетаньяху требуют отказаться от соглашения и продолжить давно обещанное премьером наступление на город Рафах на юге Газы.