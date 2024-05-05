WSJ: Кредиторы Украины намерены требовать выплаты долгов

Зарубежные инвесторы, в том числе BlackRock и Pimco, намерены заставить Украину выплатить долг в будущем году. Об этом пишет РИА Новости.

Они уже обсуждают с Киевом возможную сделку по прекращению выплат и списыванию части долга. Страна надеется на поддержку Запада, но может встретиться с проблемами, поскольку деньги плательщиков могут перейти к владельцам облигаций.

Если сделка не состоится, после окончания «долговых каникул» Украина объявит дефолт. Кредиторы предложили воспользоваться для погашения долга заморозкой российских активов, но МВФ и страны G7 не поддержали эту идею.