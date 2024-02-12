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Зеленский утвердил закон о продлении мобилизации и военного положения

12 февраля 2024 13:58
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы о продлении сроков мобилизации и военного положения в Украине до 13 мая, сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

Эти законы были приняты Верховной радой 6 февраля и предполагали их продление на 90 дней. С 24 февраля 2022 года Украина находится на режиме военного положения, а на следующей день, 25 февраля, Зеленский объявил о мобилизации. Меры неоднократно пролонгировались, последний раз в ноябре 2023 года – до 14 февраля.

 

# Международная политика

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