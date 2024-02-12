Израиль нанёс мощный удар по Газе. Погибли как минимум 100 мирных жителей

Израиль нанес один из самых масштабных ударов по югу сектора Газа. В городе Рафах жертвами воздушной атаки стали как минимум 100 мирных жителей, еще 230 получили ранения, включая женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частично или полностью оказались разрушены жилые дома и мечети. Пострадал крупный лагерь беженцев, где находятся люди, бежавшие из зоны боевых действий на севере анклава. В командовании израильской армии заявили, что целью авиаударов были объекты ХАМАС, расположенные в разных районах города. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал военным готовиться к эвакуации жителей Рафаха в преддверии новой операции против ХАМАС. Многие европейские лидеры уже заявили, что очередное наступление ЦАХАЛ станет катастрофой.