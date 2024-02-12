В Польше заявили о необходимости получить ядерное оружие

В Польше в очередной раз заговорили о необходимости получения атомного оружия. О том, что обладание ядерным арсеналом должно рассматриваться властями страны в качестве одной из приоритетных задач на ближайшие годы, заявил бывший глава ракетных войск и артиллерии сухопутных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению генерала, а ныне военного эксперта, давно пришло время, чтобы дать Варшаве все необходимое вооружение для защиты страны от угрозы, якобы исходящей от Беларуси и России, а также для обороны восточных рубежей НАТО. Экс-военачальник приводит весомые на его взгляд аргументы.

Ярослав Крашевский, бывший глава ракетных войск и артиллерии сухопутных войск Польши:

Те, у кого есть ядерный потенциал, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие страны не подвергаются нападениям, и даже не учитывается возможность проведения каких-либо действий, направленных на возникновение локального кризиса. Поэтому обладание таким арсеналом я рассматриваю как задачу на ближайшие годы.