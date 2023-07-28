Зеленский утвердил перенос празднования Рождества в Украине на 25 декабря

Новости Украины. Зеленский утвердил перенос празднования Рождества в Украине. Теперь отмечать его в стране будут не 7 января, а 25 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в соответствии с законом переносятся День украинской государственности и День защитников и защитниц Украины. Ранее за утверждение новых дат проголосовали в Верховной Раде. Напомним, это не первое подобное нововведение в стране с приходом к власти Зеленского. Ранее он перенес празднование Дня Победы с 9 на 8 мая и подписал указ о праздновании в государстве Дня Европы.