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Зеленский утвердил перенос празднования Рождества в Украине на 25 декабря

28 июля 2023 19:49
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Новости Украины. Зеленский утвердил перенос празднования Рождества в Украине. Теперь отмечать его в стране будут не 7 января, а 25 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский утвердил перенос празднования Рождества в Украине на 25 декабря-1

Также в соответствии с законом переносятся День украинской государственности и День защитников и защитниц Украины. Ранее за утверждение новых дат проголосовали в Верховной Раде. Напомним, это не первое подобное нововведение в стране с приходом к власти Зеленского. Ранее он перенес празднование Дня Победы с 9 на 8 мая и подписал указ о праздновании в государстве Дня Европы.

# Праздники # Владимир Зеленский # Новости Украины # Фотофакт

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